Tarantini Time Quotidiano Uno zainetto griffato “Ordine degli Avvocati di Taranto” contenente libri giuridici: questo cadeau fortemente simbolico è stato consegnato, presso l’Aula “Miro” nel Tribunale di Taranto, ai giovani Dottori in Giurisprudenza della Scuola Forense di Taranto che, nello scorso mese di giugno, hanno partecipato a Teramo alla nona edizione del Torneo di retorica forense “Scacco d’Atto”, nonché agli Avvocati del Foro di Taranto che li hanno preparati. Nato nel 2016 dall’idea geniale dell’Avv. Vincenzo di Maggio di Taranto, il torneo “Scacco d’Atto” è una competizione annuale tra le varie scuole forensi d’Italia in cui gli “scacchisti” sono praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte a una commissione giudicante di esperti avvocati; la manifestazione è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ordine Avvocati Taranto: uno zaino per lo ‘Scatto d’Atto’