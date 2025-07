Ops Mediobanca su Banca Generali il governo non eserciterà il golden power

Mediobanca informa che “in data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell’Economia e delle finanze, di non esercitare i poteri speciali ” del golden power “con riferimento all’ offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca ” sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali. È quanto si legge in una nota. L’offerta di Mediobanca per Banca Generali. L’offerta pubblica di scambio (OPS) di Mediobanca su Banca Generali, lanciata ad aprile 2025, mira all’acquisizione del 100% delle azioni ordinarie dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ops Mediobanca su Banca Generali, il governo non eserciterà il golden power

