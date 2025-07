Opere d’arte rubate a Bologna | i carabinieri recuperano i preziosi dipinti

Bologna, 25 Luglio 2025 – Grazie ad una complessa attivitĂ investigativa internazionale coordinata di intesa dalle Procure della Repubblica di Traunstein (Germania) e di Bologna, i carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), hanno rimpatriato e riconsegnato alla legittima proprietaria, opere d’arte rubate due anni fa, mentre gli autori del furto, sono stati assicurati alla giustizia. Si tratta di opere rubate nel mese di luglio 2023 nell’abitazione di una cittadina italiana residente a Bologna che al momento dei fatti si trovava fuori cittĂ . L’ingente refurtiva era composta da 7 dipinti risalenti al XIX secolo, un centinaio di gioielli e monili in oro e pietre preziose, svariati corredi da tavola in argento antico, decine di statuine in fine porcellana ottocentesca e numerosi capi di abbigliamento e pelletteria di rinomate griffe internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opere d’arte rubate a Bologna: i carabinieri recuperano i preziosi dipinti

In questa notizia si parla di: bologna - opere - rubate - arte

Lose Yourself in Wonders: a Bologna un'imperdibile visita guidata per scoprire meravigliose opere d'arte - Segnate la data sul calendario: domenica 11 maggio 2025 alle ore 15.00 è in programma l'evento "Lose Yourself in Wonders", un'imperdibile visita guidata per scoprire un'esclusiva collezione di opere d'arte a pochi passi da Bologna.

Addio ad Arnaldo Pomodoro: le sue opere iconiche tra Pesaro, Bologna e la Romagna - Rimini, 23 agiungo 2025 – Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, nella sua casa di Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni.

Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Bellini I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna all'ergastolo per Paolo... Vai su Facebook

Opere d’arte rubate a Bologna: i carabinieri recuperano i preziosi dipinti; I carabinieri TPC rimpatriano dalla Germania opere d’arte rubate a Bologna nel 2023; Bologna Art Week 2025: le aperture di oggi, tra Piazza Maggiore e dintorni.

I carabinieri TPC rimpatriano dalla Germania opere d’arte rubate a Bologna nel 2023 - Il 27 giugno 2025 i militari del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna hanno rimpatriato dalla Germania 7 dipinti risalenti al XIX sec. Secondo sassuolo2000.it

Due statue rubate in chiesa. Il parroco perdona il ladro - Il giovane, pentito, le ha portate ai carabinieri che le hanno poi restituite. Segnala msn.com