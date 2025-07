Operazione antidroga rinvenute un centinaio di pasticche di metanfetamine

Un uomo è stato arrestato a Fiscaglia dai carabinieri, nell'ambito di un'attività antidroga. Il fatto è avvenuto nello scorso mercoledì 23 luglio. Nella circostanza, l'attenzione dei militari della Stazione di Migliarino è stata attirata dai movimenti.

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - AGI -Â I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un a gente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso.

Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga a Cerignola, 9 spacciatori in manette - CERIGNOLA (FOGGIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga dei Carabinieri: tre arresti e 326 grammi di eroina sequestrati - I tre soggetti, a bordo di due autovetture provenienti dalla provincia di Foggia, sono stati intercettati all’ingresso del centro abitato del capoluogo molisano e successivamente sottoposti a perquisi ... Come scrive primonumero.it

Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari - Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno effettuato la scorsa notte un'operazione antidroga eseguendo 54 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. msn.com scrive