Operaio di 60 anni muore schiacciato da muletto nel Bresciano

(Adnkronos) – Un operaio di 60 anni è morto questa mattina a Bagnolo Mella (Brescia) schiacciato da un muletto. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Solferino. Per l'uomo i soccorsi sono stati inutili ed è stato constatato il decesso sul posto. A intervenire i sanitari con un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza, i vigili del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: operaio - anni - schiacciato - muletto

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d’urgenza, è grave. L’incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Operaio viene risucchiato da un macchinario alla Aristoncavi: Raffaele Galano muore a 58 anni. I colleghi lo liberano e cercano invano di rianimarlo - BRENDOLA (VICENZA) - Incidente sul lavoro mortale questa mattina, 5 maggio, intorno alle 7, all'interno della Aristoncavi, un'azienda produttrice di cavi elettrici in via Einaudi a.

Milano, muratore precipita dal ponteggio e muore: aveva 24 anni. Morto anche un operaio 62enne. «Arrotondava la pensione» - Questa mattina un muratore di 24 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio. Il fatto è avvenuto a Lambrate, Milano, in una cantiere di via Bassini.

Incidente sul lavoro nella zona artigianale di #Samatzai, nel Sud Sardegna: operaio di 35 anni schiacciato da muletto ricoverato in ospedale in codice rosso. Sopralluogo dei tecnici dello Spresal Asl nel capannone teatro dell’incidente accaduto alle 7.30 di og Vai su Facebook

