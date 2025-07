Operaio cade e si ferisce all’anca.

Trequanda (Siena), 25 luglio 2025 –  Incidente sul lavoro questa mattina a Trequanda ( Siena), in un'azienda che produce stampi in resina. A rimanere ferito a un'anca è stato un operaio di 59 anni dopo essere scivolato e caduto a terra. L'uomo è stato trasportato in codice giallo per le cure all'ospedale di Nottola. Attivati l'ambulanza della Misericordia di Sinalunga, Pegaso 2, poi disattivato, le forze dell'ordine e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

