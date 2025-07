Operaio cade da una cisterna | trasportato con il Pegaso all’ospedale

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 8:10 nel Comune di Vinci in località Beventi, per il soccorso a un operaio che, durante la movimentazione di una cisterna, è caduto. Sul posto i vigili del fuoco hanno atteso che il personale sanitario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: operaio - cisterna - cade - trasportato

Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero - Vinci (Firenze), 25 luglio 2025 – È stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso regionale Pegaso l’operaio rimasto ferito questa mattina a Vinci, in località Beneventi, durante un incidente sul lavoro.

Vinci: operaio cade da una cisterna. Trasportato d’urgenza in ospedale - Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. E' accaduto stamattina, 25 luglio 2025, a Vinci, in provincia di Firenze.

Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero; Operaio cade da una cisterna: trasportato con il Pegaso all’ospedale; Vinci: operaio cade da una cisterna. Trasportato d’urgenza in ospedale.

Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero - Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava movimentando una cisterna quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra. Secondo msn.com

Operaio cade durante la movimentazione di una cisterna, in ospedale in elisoccorso - L'operaio, 62 anni, è stato recuperato da terra e trasportato all’esterno per poi essere portato in ospedale in ... Segnala 055firenze.it