Operai morti | resi noti i nomi delle tre vittime

Sono state rese note le identità delle tre vittime dell'incidente di questa mattina su un cantiere di via Domenico Fontana all'Arenella. I tre operai, morti a seguito della rottura del montacarichi, su cui stavano lavorando per dei lavori di ristrutturazione a un palazzo di sei piani, sono: Ciro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

La strage silenziosa degli operai: tre morti in un giorno e un bilancio Inail sempre più nero - Un braccio risucchiato da un macchinario, una caduta nel vuoto da un'impalcatura, una scarica elettrica fatale: tre uomini sono morti oggi, lunedì 5 maggio sul lavoro, in tre regioni diverse, nel silenzio assordante di un Paese che continua a contare le vittime senza riuscire a fermare la strage.

Morti sul lavoro, il bollettino di guerra continua: altri tre operai hanno perso la vita - Roma, 5 maggio 2025 - Non si ferma la scia di sangue dei morti sul lavoro, oggi altre tre vittime in Veneto, Campania e Lazio.

Napoli, chi sono i tre operai morti al Rione Alto: la tragedia in cantiere - Dramma al Rione Alto: in un cantiere all'interno di un palazzo in via Domenico Fontana un cestello montacarichi di un'impalcatura e crollato, causando la morte di tre operai, tutti tra i 50 ... Segnala msn.com

Operai morti all'Arenella, Manfredi: "È un giorno di dolore. Pronti a fare tutto ciò che è necessario e doveroso" - Il sindaco di Napoli sulla tragedia sul lavoro in cui hanno perso la vita tre persone: "Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. napolitoday.it scrive