– Una scena drammatica si è consumata venerdì 25 luglio intorno alle 9:40 del mattino, nel quartiere Arenella, precisamente in via San Giacomo dei Capri, all’angolo con via Domenico Fontana. Tre operai sono precipitati nel vuoto da un’altezza di circa venti metri, mentre si trovavano su un cestello elevatore impegnati in lavori di manutenzione sulla facciata di un palazzo di sei piani. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non c’era più nulla da fare: tutti e tre erano già morti sul colpo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Operai morti a Napoli, la scoperta choc sulla dinamica: cosa salta fuori