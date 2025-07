OpenAI si appresta ad alzare ancor di più l’asticella nella corsa all’intelligenza artificiale. L’azienda tech di Sam Altman è infatti pronta a lanciare sul mercato Gpt-5, il nuovo modello del suo celebre chatbot, già nel mese di agosto. Lo riporta The Verge, citando fonti autorevoli vicine al progetto. La prossima IA statunitense promette di unire le capacità della serie Gpt con quelle di ragionamento di o3 per un sistema più potente ed efficace. Secondo le prime indiscrezioni, uscirà anche nelle versioni nano e mini, progettate specificamente per dispositivi con risorse computazionali limitate, abbattendo così i muri finora rappresentati dalla potenza hardware. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - OpenAI, arriva Gpt-5: lancio previsto ad agosto