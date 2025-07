Onu e sicurezza alimentare Meloni porta in Etiopia il paradigma Piano Mattei

La sicurezza alimentare ha una doppia faccia, sociale e strategica, sia al fine di garantire in maniera sicura a tutte le persone l’accesso materiale al cibo necessario, sia con l’obiettivo di poter condurre una vita sana. Parlare di sicurezza alimentare però non significa limitarsi a filiere, terre o acqua, ma vuol dire anche allargare il raggio d’azione alla geopolitica e all’uso strumentale delle catene per fini politici. Lo dimostra il caso della crisi del grano in Ucraina. Anche di questo tratterĂ il Vertice delle Nazioni Unite sulla Sicurezza Alimentare, in programma il 27 e il 28 luglio ad Addis Abeba, co-presieduto da Giorgia Meloni (accompagnata dal viceministro degli esteri Edmondo Cirielli ) e dal primo ministro dell’Etiopia Ahmed Abiy. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Onu e sicurezza alimentare. Meloni porta in Etiopia il paradigma Piano Mattei

La Banca asiatica di sviluppo investe 40 miliardi per la sicurezza alimentare in Asia e Pacifico - La Banca asiatica di sviluppo (Adb) amplia il suo sostegno alla sicurezza alimentare e nutrizionale a lungo termine in Asia e nel Pacifico di 26 miliardi di dollari, portando il finanziamento totale per le iniziative nel settore a 40 miliardi di dollari nel periodo 2022-2030.

Banca asiatica di sviluppo: 26 miliardi per sicurezza alimentare in Asia e Pacifico - La Banca asiatica di sviluppo (Adb) amplia il suo sostegno alla sicurezza alimentare e nutrizionale a lungo termine in Asia e nel Pacifico di 26 miliardi di dollari, portando il finanziamento totale per le iniziative nel settore a 40 miliardi di dollari nel periodo 2022-2030.

Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare - Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare organizzata da Coldiretti Frosinone in occasione della Festa della Mamma.

