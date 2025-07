OneRepublic | Beautiful Colors è la nuova sigla dell’anime Kaiju No8

Un nuovo brano dei OneRepublic per l’anime giapponese. Dopo 500 milioni di stream, la band torna con una colonna sonora emozionante. Oggi, venerdĂŹ 25 luglio, esce in digitale “Beautiful Colors (from Kaiju No.8)” (https:OneRepublic.lnk.toBeautifulColorsPR), il nuovo brano della band pop-rock candidata ai GrammyÂŽ Onerepublic. “Beautiful Colors (from Kaiju No.8)” è il terzo brano pubblicato per l’anime giapponese Kaiju No.8 dopo i precedenti “Invincible (from Kaiju No.8)” e “Nobody (from Kaiju No.8)” che complessivamente hanno accumulato oltre 500 milioni di stream. La nuova traccia sarĂ utilizzata come sigla di chiusura della seconda stagione della serie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Š Lopinionista.it - OneRepublic: “Beautiful Colors” è la nuova sigla dell’anime Kaiju No.8

Esce in digitale “BEAUTIFUL COLORS (FROM KAIJU NO.8)”, il nuovo brano della band pop-rock ONEREPUBLIC; Kaiju No. 8 Season 2 Anime Releases New Trailer Featuring OneRepublic Ending Song; Kaiju No. 8 stagione 2: ascolta la ending dell'anime degli OneRepublic nel nuovo trailer.

Ryan Tedder on Revisiting OneRepublic’s Roots With Anime Theme ‘Beautiful Colors’ & His Arm of ‘Japanese Tattoos’ - OneRepublic will release “Beautiful Colors,” the theme song for Season 2 of the anime Kaiju No. msn.com scrive