Ondate di calore divieto di tenere cani e gatti in terrazzo o alla catena | firmata l' ordinanza

Ondate di calore, il Comune di Agrigento firma ordinanza per tutelare gli animali. Dalla firma del provvedimento, sarĂ vietata la permanenza “prolungata e forzata di cani, gatti ed altri animali su balconi, terrazze, cortili o aree esterne prive di ripari ombreggiati, acqua potabile a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - Firenze, 6 giugno 2025 – A Firenze l’estate è arrivata in anticipo, e lo ha fatto senza mezze misure.

Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani - ANCONA Già ieri siamo arrivati a 35-36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell?entroterra fabrianese, alle tre di pomeriggio,.

Ondate di calore sos, alberi, fontane e tavoli: la città reagisce. “Ecco le nuove soluzioni” - Imola, 1 luglio 2025 – Cinque alberi da piantare tra piazza Gramsci e giardino Barnabè (piazzale Michelangelo); due nuove fontanelle vicino alla Rocca sforzesca, una in piazza Medaglie d’Oro e un’altra in piazzale Leonardo da Vinci; due tavoli da pic-nic i n arrivo sempre nell’area verde di piazzale Michelangelo.

Colpi di calore, perché i cani sono così vulnerabili e come proteggerli, in città e in viaggio - L’unico sistema che hanno per abbassare la temperatura corporea è la cosiddetta "polipnea da calore", ma non sempre funziona abbastanza bene. Lo riporta iodonna.it

Ondate di calore in Campania: temperature elevate e umidità oltre il 60% nelle prossime 48 ore - La protezione civile della regione Campania lancia un allarme per ondate di calore con temperature fino a 38 gradi e umidità elevata, invitando anziani, bambini e soggetti a rischio a seguire precauzi ... Riporta gaeta.it