Omicidio Sesto San Giovanni una raffica di colpi | la vittima uccisa con oltre 20 coltellate

Milano, 25 luglio 2025 – PiĂą di venti coltellate per uccidere il sessantenne italo-turco, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio 2025 nel monolocale al piano terra di via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni. L'a utopsia, eseguita all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini nella mattinata di venerdì 25 luglio, ha dato atto della raffica di colpi inferti dall'assassino attorno alle 2. L’ombra dell’omicidio nell’incendio di Sesto: chi è l’uomo morto carbonizzato? L’ipotesi dell’innesco nella stanza L'omicidio in due tempi. Stando a quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile, il sessantenne, a cui un amico ventenne aveva dato in uso l'appartamento a due passi dal centro storico di Sesto, avrebbe aperto la porta al suo assassino, con il quale aveva probabilmente un incontro programmato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Sesto San Giovanni, una raffica di colpi: la vittima uccisa con oltre 20 coltellate

