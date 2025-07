Omicidio Sesto San Giovanni l'assassino è tornato sul luogo del delitto | l'ipotesi delle forbici come arma

Emergono nuovi elementi sull'omicidio avvenuto il 23 luglio a Sesto San Giovanni (Milano), dove un uomo di 60 anni è stato trovato carbonizzato: sarebbe stato ucciso da una ventina di fendenti e poi dato alle fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore a 27 anni in una rissa tra bande a Sesto San Giovanni: 32enne condannato a 16 anni per omicidio - Hamza Haddaji è stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio, lesioni personali e porto illegale di armi.

Sesto San Giovanni, ventenne muore nell'incendio di un appartamento: forse ucciso e poi dato alle fiamme. Si indaga per omicidio - Il rogo è scoppiato al piano terra del civico 130. Indaga la polizia: nella casa erano presenti più persone

Sesto San Giovanni (Milano), ventenne muore in un rogo: sospetto omicidio e incendio doloso - Un giovane di circa 20 anni trovato morto in un appartamento in fiamme. Gli investigatori sospettano che sia stato prima ucciso e infine dato alle fiamme

Non ha ancora un nome, l'uomo di sessant'anni che è stato trovato morto su un letto di un monolocale carbonizzata La vittima sarebbe stata uccisa: colpita con un’arma da taglio. Si cerca quindi anche il suo assassino Vai su Facebook

Omicidio Sesto San Giovanni, una raffica di colpi: la vittima uccisa con oltre 20 coltellate; Omicidio Sesto San Giovanni, l'assassino è tornato sul luogo del delitto: l'ipotesi delle forbici come arma.

Omicidio Sesto San Giovanni, una raffica di colpi: la vittima uccisa con oltre 20 coltellate - L’uomo ha aperto la porta al killer, poi la lite e l’aggressione fata ... Scrive msn.com

Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima è stata uccisa con venti coltellate - L’esito dell’autopsia conferma che l’incendio è stato appiccato per coprire il delitto. Come scrive tg.la7.it