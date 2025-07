Omicidio a Rovigo | l' assassino rintracciato e arrestato ad Aprilia

E' stato rintracciato e arrestato in provincia di Latina, ad Aprilia, uno dei principali indiziati dell'omicidio di un giovane tunisino e del ferimento di un suo connazionale avvenuti a Rovigo nella serata di sabato 19 luglio. Sono cinque in totale le persone sottoposte a misura caulare, Â a vario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Cadavere in strada Porto Viro (Rovigo), l’omicidio tra le ipotesi - Rovigo, 23 maggio 2025 - Macabra scoperta all’alba di oggi, venerdì 23 maggio a Porto Viro (Rovigo): il cadavere di un uomo, Bruno Sette, pensionato, è stato trovato in strada.

Rovigo, pensionato trovato morto: indagato il figlio per omicidio preterintenzionale - (Adnkronos) – La procura di Rovigo ha indagato per omicidio preterintenzionale Massimo Sette, 46 anni, uno dei tre figli di Bruno Sette, il 76enne pensionato trovato morto ieri mattina a Porto Viro nel cortile di casa con alcune lesioni alla testa.

Cinque fermi per l’omicidio di Amine Gara a Rovigo: “Fu una vendetta” - Amine Gara ucciso con un collo di bottiglia in centro città. Scrive ilfattoquotidiano.it

Giovane ucciso a Rovigo: il killer arrestato ad Aprilia - Accusato di aver colpito mortalmente Amine Gara, il 23enne tunisino ucciso durante una rissa tra gruppi di pakistani e tunisini, un giovane di origine pakistana è stato fermato ad Aprilia dagli agenti ... Secondo informazione.it