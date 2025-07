Omaggio al giudice Borsellino il Centro d' arte Raffaello espone un ritratto realizzato da Zazzà D' Anna

L’artista ZazzĂ D’Anna ha incantato il pubblico dell’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo in occasione di un evento svoltosi nei giorni scorsi, in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta uccisi nella strage di via Mariano D’Amelio il 19 luglio di trentatrĂ© anni fa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

19 luglio 1992 – 19 luglio 2025. Nel 33° anniversario della Strage di Via D’Amelio, rendiamo omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, vittime del barbaro attentato mafioso. La loro testimonianza di coraggio e integrità resta una guida Vai su Facebook

Il “Centro d’arte Raffaello” omaggia Paolo Borsellino con un ritratto realizzato da Zazzà D’Anna - L’artista Zazzà D’Anna ha incantato il pubblico dell’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo in occasione di un evento svoltosi nei giorni scorsi, in ricordo d ... Da infooggi.it

Lamezia ricorda Borsellino: al tribunale l’omaggio al giudice simbolo della lotta alla mafia - Anche la nostra città, nel giorno della ricorrenza della strage di via D'Amelio, ha voluto ricordare la figura del giudice Paolo Borsellino. lametino.it scrive