Oltre un milione dalla Regione per il recupero di 25 alloggi Ater a Trieste

Un finanziamento regionale di 1.320.000 euro permetterĂ il riatto e la manutenzione straordinaria di 25-26 alloggi Ater a Trieste. I lavori riguarderanno impianti di riscaldamento, elettrico, gas e idrico-sanitario, oltre al rifacimento di bagni, pavimentazioni, tinteggiature e serramenti. I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: oltre - alloggi - ater - trieste

Ater Udine, oltre 8.700 alloggi pubblici a sostegno del territorio: “L’abitare è un diritto fondamentale” - Con un patrimonio che supera gli 8.700 alloggi pubblici, l’Ater di Udine si conferma un punto di riferimento cruciale per il diritto alla casa in Friuli.

Ater Udine, oltre 8.700 alloggi pubblici a sostegno del territorio - Con un patrimonio che supera gli 8.700 alloggi pubblici, l’Ater di Udine si conferma un punto di riferimento cruciale per il diritto alla casa in Friuli.

Ater, al via il bando per oltre 100 alloggi in edilizia sovvenzionata - Sono stati avviati oggi, lunedì 19 maggio 2025, i bandi di concorso per l’edilizia sovvenzionata per Trieste e i comuni dell’ex provincia.

Oltre un milione dalla Regione per il recupero di 25 alloggi Ater a Trieste https://ift.tt/DkKPnaj https://ift.tt/wj9huNQ Vai su X

Oltre un milione dalla Regione per il recupero di 25 alloggi Ater a Trieste; Ater Trieste, sono on line i nuovi bandi, domande entro il 17 ottobre; Ater Trieste, pubblicati il piano di vendita di 14 alloggi sfitti e il bando locazione di 15 unitĂ tra locali d'affari, magazzini, uffici e cantine.

Terremoto, Ater riconsegna dieci alloggi nel comune di Preci - Tanta emozione nella cerimonia a Preci nel corso della quale quattro famiglie residenti nella località di Saccovescio e sei a Faito sono rientrate nelle loro case che erano state dichiarate inagibili ... Come scrive ansa.it

Alloggi Ater, 6 famiglie senza gas da oltre due settimane: «Per fare ... - Il 3 giugno, infatti, una ditta, incaricata da Ater, proprietaria delle palazzine che si trovano a Marghera, a pochi passi da via Trieste, ha trasferito i contatori del gas dai terrazzini di ogni ... Si legge su ilgazzettino.it