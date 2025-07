Oltre mezzo trilione di dollari Ecco il piano ambizioso di Nuova Delhi sulla Difesa

Nei prossimi cinque anni, l’India investirĂ oltre 543 miliardi di dollari nel settore della Difesa. Una cifra che supera ampiamente i livelli degli anni precedenti e che consolida il cambiamento attualmente in corso nella dottrina strategica di Nuova Delhi, incentrata sull’indigenizzazione delle catene produttive e sul potenziamento delle capacitĂ convenzionali. Secondo le stime di GlobalData, si tratta del piano di spesa piĂą ambizioso mai varato dalle autoritĂ indiane in ambito militare, con una crescita annuale costante che porterĂ il bilancio della difesa da circa 93 miliardi di dollari nel 2026 a oltre 125 miliardi nel 2030. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Oltre mezzo trilione di dollari. Ecco il piano ambizioso di Nuova Delhi sulla Difesa

Pnrr oltre il 2026 per la difesa, mossa di Giorgetti all?Ecofin: «No a nuovo debito» - L?ultima conferma è arrivata ieri dall?ambasciatore statunitense presso la Nato Matthew Whitaker. L?America al prossimo vertice dell?Alleanza Atlantica del 24 e 25.

Marinozzi non ha dubbi e sentenzia prima di Lazio Juve a Sky: «Oltre alle assenze in difesa, c’è una mancanza molto pesante tra i bianconeri» - di Redazione JuventusNews24 Marinozzi, giornalista, evidenzia questa mancanza per la sfida in corso d’opera tra Lazio e Juve: ecco le sue parole.

Difesa: oltre metà dei Paesi Ue chiede l’attivazione della clausola di salvaguardia. Quali sono - Roma, 2 maggio 2025 – Sono dodici i Paesi membri dell’ Unione europea che hanno chiesto alla Commissione Ue l’autorizzazione ad attivare la clausola di salvaguardia dal Patto di stabilità per sostenere spese aggiuntive per la difesa.

