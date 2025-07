Olimpiadi Milano-Cortina l’importante è poter partecipare | la sfida della sostenibilità

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 saranno accessibili a tutti. L’organizzazione dei Giochi ha infatti posto l’accessibilitĂ al centro della progettazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di garantire una fruizione equa e autonoma degli spazi per tutti: atleti, spettatori e cittadini con esigenze specifiche. Sono stati portati avanti interventi mirati alla rimozione e al superamento delle barriere architettoniche, anche creando percorsi accessibili o sperimentando soluzioni digitali e innovative. In ogni fase di progettazione si è applicato il principio del “Design for All”. Si è andati oltre un approccio di mero rispetto della normativa, mirando a sviluppare soluzioni che rispondano alle piĂą diverse esigenze motorie, sensoriali e cognitive, come stabilito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con DisabilitĂ . 🔗 Leggi su Tpi.it

