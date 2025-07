All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Filippo Pelati ci potrebbe regalare, oltre alle medaglie ai Mondiali di nuoto di Singapore, anche il segreto beauty dell'estate: l' eyeliner che non cola mai. Non conosciamo ancora il brand, ma vorremmo saperlo subito, perchĂ© un prodotto capace di resistere a un'intera esibizione di nuoto artistico in piscina e a una medaglia mondiale vinta in diretta, con relativa ondata di emozioni che farebbe sciogliere qualsiasi cosa, potrebbe essere effettivamente l'eyeliner definitivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ok, Filippo Pelati, siamo felicissimi per la tua medaglia, ma ora vogliamo sapere che eyeliner usi