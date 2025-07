Ok del Tar al lido sulla scogliera di Santa Caterina Troppo severo il parere della Soprintendenza

NARDO’ - Il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio che nel 2023 ha rigettato la richiesta della societĂ titolare della concessione demaniale di realizzare un nuovo stabilimento balneare sulla scogliera della marina di Santa Caterina, inducendo il Comune di Nardò a negare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: scogliera - santa - caterina - parere

Confermate le voci che circolavano nelle ultime ore, l’agente cagliaritano è morto cadendo con la sua auto da una scogliera a Castiadas dopo avere scritto nelle scorse ore un post drammatico su Facebook in cui accusava i suoi datori di lavoro degli ultimi ann Vai su Facebook

Ok del Tar al lido sulla scogliera di Santa Caterina. “Troppo severo il parere della Sopritendenza”; «Il lido oscurerebbe lo skyline». Bocciato il progetto sullo Ionio.

Appiccano il fuoco per divertimento sulla scogliera di Santa Caterina ... - Tre minorenni di Lecce, in vacanza a Santa Caterina (marina di Nardò), appiccano il fuoco, a quanto pare per puro divertimento, alla vegetazione sulla scogliera della località ... quotidianodipuglia.it scrive

Cuglieri, precipita dalla scogliera tra Santa Caterina di Pittinuri e ... - Cuglieri, precipita dalla scogliera tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu: un morto Sul posto sono intervenuti 118, Guardia costiera e vigili del fuoco: inutili i tentativi di rianimazione. Come scrive unionesarda.it