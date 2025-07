Oggi 25 luglio è San Giacomo | l’apostolo a cui è dedicato il grande Cammino

San Giacomo detto il Maggiore fu uno dei Dodici apostoli, il primo di loro a testimoniare la fede come martire. Gli viene dedicato il grande pellegrinaggio denominato Cammino di Santiago de Compostela. Oggi 25 luglio si ricorda san Gaicomo detto il Maggiore per distinguerlo dall’omonimo apostolo, Giacomo di Alfeo, chiamato il Minore per etĂ . Era. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 25 luglio è San Giacomo: l’apostolo a cui è dedicato il grande Cammino

In questa notizia si parla di: giacomo - luglio - apostolo - dedicato

Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia: il 12 luglio si parla di credito alle PMI a “Noi Notizie” con Massimo Martire - Giacomo Curigliano, CEO di Credit-One S.p.A., il 12 luglio prossimo sarà ospite di Massimo Martire in Noi Notizie su Canale Italia.

Colleferro. Sabato 5 Luglio alle ore 18 sesta edizione de “La via dell’Arte” in Via Giacomo Leopardi - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Sabato 5 Luglio in via Giacomo Leopardi, a Colleferro, L'articolo Colleferro.

“Big! Premio Francesco Di Giacomo” a Zagarolo l’11 e 12 luglio - foto di Fabio Massimo Iaquone ZAGAROLO – L’11 e 12 luglio a Zagarolo, nel Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi, si terrà la prima edizione del Big! – Premio Francesco Di Giacomo, nato per rendere omaggio all’indimenticabile voce del Banco del Mutuo Soccorso, una delle figure più amate e significative della musica italiana, e per dare spazio a formazioni capaci di distinguersi per originalità , creatività e coerenza artistica con l’universo musicale e poetico di Francesco.

Festa di San Giacomo Apostolo Orosei, Nuoro 25 luglio 2025 Una ricorrenza dal forte valore spirituale e identitario, che unisce devozione, tradizione e comunitĂ . Processione solenne, celebrazioni religiose e momenti di festa nel cuore della Sardegn Vai su Facebook

Santo del giorno 25 Luglio 2025: San Giacomo, apostolo; Festa di San Giacomo Apostolo; San Giacomo Apostolo, l'amico di GesĂą 25.07.2024 - Podcast - Radio Vaticana.

San Giacomo il Maggiore: il Santo del 25 luglio e la sua celebrazione nel mondo - Scopri chi è San Giacomo il Maggiore, perché è diventato santo e come viene celebrato globalmente il 25 luglio. Lo riporta msn.com

Levanto: la grande “Festa del mare” in onore di San Giacomo - Dalla Confraternita San Giacomo Apostolo La Festa del Mare di Levanto in onore di San Giacomo giunge quest’anno alla 55ª edizione. Da msn.com