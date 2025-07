Ocse 2025 l’Italia resta indietro sul fronte dei salari reali Perso il 7,5%

Secondo il rapporto 2025 dell’ Ocse sull’occupazione, presentato al Cnel, l’Italia registra il peggior dato tra i Paesi Ocse in termini di perdita del potere d’acquisto. Nonostante l’incremento dei salari reali nell’ultimo anno, i livelli retributivi a inizio 2025 restano inferiori del 7,5% rispetto al 2021. L’Ocse sottolinea che l’Italia ha segnato “il calo piĂš significativo dei salari reali tra tutte le principali economie”. I recenti rinnovi contrattuali hanno portato a “aumenti salariali negoziati superiori al solito”, ma non sufficienti per compensare la perdita causata dall’inflazione. Inoltre, un terzo dei lavoratori del settore privato ha ancora un contratto collettivo scaduto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Š Quifinanza.it - Ocse 2025, l’Italia resta indietro sul fronte dei salari reali. Perso il 7,5%

In questa notizia si parla di: ocse - italia - salari - reali

Italia in calo: reddito reale -0.6% e differenze marcate tra OCSE, G7 e altri paesi - Il quadro del benessere economico delle famiglie italiane nel quarto trimestre del 2024 appare complesso.

Disoccupazione stabile nella zona Ocse e euro, lieve aumento in Italia a marzo - Il tasso di disoccupazione nella zona Ocse è sostanzialmente poco mosso al 4,9% a marzo, contro il 4,8% del mese precedente: è quanto scrive in una nota la stessa Ocse.

Reddito reale delle famiglie in calo a fine 2024: Italia fanalino di coda nell’Ocse, peggio solo l’Australia - Famiglie italiane in affanno anche nel quarto trimestre 2024. Mentre il reddito reale pro capite nei Paesi Ocse saliva in media dello 0,5%, i nuclei della Penisola l’hanno visto scendere dello 0,6% a causa di inflazione, diminuzione del reddito netto da proprietà e aumento dei contributi sociali.

