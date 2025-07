Occhio Inter ti soffiano Lookman | una cessione chiave sblocca due big dall’estero

Mentre l’Inter riflette, altri si muovono. Un incastro di mercato potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. L’obiettivo è chiaro, ma il tempo stringe (LaPresse) – serieanews.com Non è facile per l’Inter riuscire ad arrivare a Lookman. L’esterno dell’Atalanta continua a spingere per la cessione, ma da Bergamo non si muove foglia. Cinquanta milioni, cifra piena, e non si scende neanche di un euro. È una posizione chiara, che blocca di fatto ogni trattativa. E così, mentre l’Inter resta in attesa, la situazione rischia seriamente di sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Occhio Inter, ti soffiano Lookman: una cessione chiave sblocca due big dall’estero

