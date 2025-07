Occhio al Caffè Daniele Capezzone | Il peggio della giornata? L' intervista di Matteo Ricci a Repubblica

Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. E oggi, venerdì 25 luglio, "soltanto due giornali, quelli che chiudono più tardi, prendono la scena più divertente della nottata italiana: Donald Trump che va alla sede della Fed, accanto a lui Jerome Powell, e gli presenta i conti. Cioè Trump chiede conto a Powell delle mega-spese della ristrutturazione della sede della Fed. Dunque Trump chiede di abbassare i tassi con tanto di bottarella sulla schiena, pat-pat", premette Capezzone. "Meno divertente la situazione in Medio Oriente - riprende il direttore -: dalla Sardegna gli Usa con Witkoff ritirano la delegazione e dicono che Hamas non sta ai patti.

