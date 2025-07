Nuovo supermercato a Cascia Progetto approvato in Consiglio

"Nessun mega ipermercato, ma un supermercato di medie dimensioni nel rispetto della normativa e delle esigenze reali dei cittadini". L’assessore all’urbanistica Andrea Cosi respinge le accuse arrivate dalla consigliera regionale FdI Elisa Tozzi e dal comunale Oleg Bartolini sul piano attuativo dell’Area di Trasformazione 15 in località Cascia, approvato ieri dal consiglio comunale insieme allo schema di convenzione e al progetto esecutivo delle relative opere di urbanizzazione. Proprio in aula, l’assessore ha presentato nel dettaglio il progetto, tacciando di "strumentalizzazione politica" le critiche a una "scelta che invece nasce dall’ascolto delle esigenze reali dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo supermercato a Cascia. Progetto approvato in Consiglio

