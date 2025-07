Nuovo stadio Castellani Un primo sì fondamentale | C’è la pubblica utilità

Fatto il primo, fondamentale passo verso la ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani. La Conferenza dei Servizi preliminare che si è chiusa lo scorso 10 luglio ha infatti evidenziato che non ci sono impedimenti alla realizzazione del progetto proposto dall’ Empoli Fc. Così come confermato dal sindaco Alessio Mantellassi, dunque, oggi in giunta sarĂ dichiarato l’interesse pubblico dell’opera. Questo perchĂ© la societĂ azzurra ha accettato di integrare il progetto con le modifiche richieste dall’amministrazione, molte delle quali proposte dagli stessi cittadini durante il percorso partecipativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo stadio Castellani. Un primo sì fondamentale: "C’è la pubblica utilitĂ "

