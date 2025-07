Nuovo obiettivo FUTTIES su EA FC 25 | sblocca Alidou 97 completando le Partite giornaliere!

EA Sports FC 25 ha appena lanciato un nuovo obiettivo chiamato Perfezionista Partite giornaliere FUTTIES: un’occasione imperdibile per ottenere premi ricchi e soprattutto una nuova carta speciale, Marie-Yasmine Alidou FUTTIES 97, completamente gratuita! Disponibile per: 6 giorni e 23 ore Ricompensa finale: Alidou 97 FUTTIES (Non scambiabile) Posizioni: CAM ST LW 5? Skill – 5? Piede debole Statistiche principali: VelocitĂ : 97. Dribbling: 96. Tiro: 96. Passaggi: 95. Fisico: 91. Difesa: 69. Come ottenere Alidou: Dovrai completare per piĂą giorni l’obiettivo “Partite giornaliere FUTTIES”, e ad ogni traguardo riceverai pacchetti non scambiabili sempre piĂą ricchi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

