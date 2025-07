Nuovo obiettivo FUTTIES | sblocca Mika Biereth 96 su EA FC 25!

È arrivato un nuovo imperdibile obiettivo su EA Sports FC 25: FUTTIES Mika Biereth. Basta completare 4 sfide su 5 per ottenere una carta davvero completa in attacco, con 5? skill e 5? piede debole. Disponibile per: 6 giorni e 23 ore Ricompensa finale: Biereth 96 FUTTIES (Non scambiabile) Posizione: ST 5? Skill – 5? Piede debole Statistiche principali: Velocità : 99. Dribbling: 94. Tiro: 94. Passaggi: 92. Fisico: 96. Difesa: 64. Come sbloccare Biereth FUTTIES: Completa almeno 4 di queste 5 sfide per ricevere la carta e pacchetti premio: Giocane 3 Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team con almeno un giocatore danese titolare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovo obiettivo FUTTIES: sblocca Mika Biereth 96 su EA FC 25!

