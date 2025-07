Nuovo giro di nomine alla Fondazione Cariparo | sette volti nuovi in Consiglio

Cambio della guardia nelle stanze alte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Con un meccanismo ben oliato e su indicazione di figure istituzionali del territorio, il Consiglio Generale ha ufficializzato l'ingresso di sette nuovi consiglieri.

Sette chef in cucuna per beneficenza con la Fondazione Solidarietà  Caritas di Firenze - FIRENZE – Una cena d’autore per chi ha più bisogno: Grandi Chef, Grandi Cuori è l’iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione Solidarietà  Caritas di Firenze, in programma stasera (12 maggio) alle 20 al ristorante Le Torri.

Fondazione Anthem cresce: sette nuovi soci, ci sono anche Papa Giovanni e Ferb - L’Assemblea Generale di Fondazione ANTHEM – Advanced Technologies for Human-centEred Medicine, nella seduta del 7 maggio 2025, ha deliberato – su proposta del Consiglio di amministrazione – l’ingresso di sette nuovi Soci nella governance della Fondazione.

Sociale, contrasto alla povertà educativa: Fondazione Pisa finanzia sette progetti - Sette progetti di contrasto alla povertà educativa, pensati per coinvolgere i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni del territorio, sono in partenza nei prossimi giorni a conclusione dell’anno scolastico.

Fondazione Crt, sette indagati e Giorgetti manda gli ispettori - ed era destinato a tutti coloro «che ricoprono e ricopriranno il ruolo di componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Crt». Scrive repubblica.it