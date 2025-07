Nuovi progetti per anziani e giovani Contro la solitudine e per la socialità

TrentatrĂ© iniziative, di altrettante associazioni di volontariato, cui sono dedicati complessivamente 349.855 euro. Gli obiettivi? Fare sentire gli anziani meno soli, aiutare giovani in difficoltĂ , offrire spazi di socialitĂ a persone con disabilitĂ , rafforzare l’ assistenza domiciliare. A questo puntano i progetti sostenuti da Fondazione Caript con il bando Socialmente 2025 di cui sono stati in questi giorni definiti gli esiti. "Il bando Socialmente – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori - risponde all’esigenza di migliorare la qualitĂ della vita delle persone, con un focus particolare sulle situazioni di fragilitĂ e disagio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi progetti per anziani e giovani. Contro la solitudine e per la socialitĂ

