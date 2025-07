Nuovi controlli straordinari in Barriera di Milano | un arresto per droga e multe per due esercizi un minimarket e una gastronomia

Continuano i controlli ad alto impatto da parte della Polizia di Stato in alcune delle aree più critiche della città di Torino. Controlli che, mercoledì 23 luglio 2025, hanno nuovamente interessato il quartiere di Barriera di Milano, dove hanno operato congiuntamente il Reparto Prevenzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Controlli a tappeto dei carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025, nel quartiere Barriera Milano a Torino, dopo i recenti episodi di violenza, anche estrema avvenuti nelle ultime settimane.

Elicottero sul cielo di Barriera di Milano, maxi controlli: battuta tutta la zona, sospesa un'attività commerciale - Barriera di Milano continua ad essere al centro dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine che, nella serata e nottata di venerdì 20 giugno, hanno portato a termine un'importante operazione di controllo straordinario.

