Nuovi casi di West Nile anche in provincia di Roma | altri 7 contagi 2 con sindrome neurologica Un 31enne allo Spallanzani | Mai problemi | è un atleta

Il West Nile Virus è arrivato anche a Roma. Sono saliti a 28 i casi confermat i della nuova infezione che sta contagiando il Lazio: 26 sono stati rilevati nella provincia di Latina, tra cui la paziente deceduta la scorsa settimana a Fondi, e 2 nel Romano tra Anzio e Nettuno. Solo oggi la cabina di regia composta – tra gli altri – da Regione Lazio e Istituto Spallanzani ha comunicato la presenza di 7 nuovi casi accertati, due dei quali presentano sindrome neurologica. Per precauzione, le indicazioni e le prescrizioni per il contenimento del virus sono state estese anche all’Asl Roma 6, oltre che a quella di Latina. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: casi - west - nile - provincia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Nel Lazio primi 2 casi autoctoni di West Nile, oggi cabina di regia in Regione - (Adnkronos) – Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, già accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.

Altri 7 casi di West Nile nel Lazio, anche in provincia di Roma - Notizie - http://Ansa.it Vai su X

Nel Lazio, con dodici nuovi casi di West Nile riscontrati, sono 20 le persone che hanno contratto il virus, 21 contando la donna defunta, tutte a Latina e provincia. Lo comunica la Regione Lazio. L'Iss fa sapere che dall'inizio dell'anno i contagi confermati in Itali Vai su Facebook

Virus West Nile, 21 casi di contagio in provincia di Latina. A Cisterna terminata la disinfestazione d’emergenza; West Nile in Italia: 32 casi confermati, 21 nella provincia di Latina; Virus West Nile, altri sette casi di positività nel Lazio. Ora in tutto i contagiati sono 28.

Altri 7 casi di West Nile nel Lazio, anche in provincia di Roma - Ci sono sette nuovi casi di positività al virus West Nile nel Lazio confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di virologia dell'Istituto nazionale per le malatt ... Scrive msn.com

West Nile alle porte di Roma, 7 nuovi casi nel Lazio - Due i casi registrati in provincia, sul litorale sud nella zona di Anzio e Nettuno. Segnala ansa.it