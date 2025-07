Nuovi bagni pubblici in città è tutto pronto | si attende il collaudo ma la gestione resta un mistero

Nuovi bagni pubblici ad Agrigento, stavolta ci dovremmo essere. Non si parla, chiaramente, dei tanto annunciati e discussi wc automatici e autopulenti che il Comune acquisto anni fa e che non sono stati mai messi in funzione (in realtà non sono mai stati nemmeno spediti da parte della ditta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: bagni - pubblici - città - tutto

Tre inaugurazioni in un giorno. La nuova piazza Ricasoli bagni pubblici ed elevatore - Tre tagli del nastro a Porto Ercole, inaugurati giovedì pomeriggio i nuovi bagni pubblici in piazza Strozzi, il sollevatore per persone diversamente abili sul porto e la riqualificata piazza Ricasoli.

Bagni pubblici, l'amministrazione ci riprova: alcuni apriranno entro giugno - Quella dei bagni pubblici di Reggio Calabria è davvero una storia infinita nella quale si sprecano corsi e ricorsi storici.

Variazione di bilancio da 12 milioni di euro: investimenti su bagni pubblici, Fontana Grande e piazza San Francesco - La seconda commissione consiliare approva la variazione di bilancio da 12 milioni 600mila euro. L’intervento si concentra su diversi ambiti, con una particolare attenzione alla rigenerazione urbana, agli impianti sportivi, alle periferie e all’efficientamento energetico.

Ferrandina : +++ BAGNI PUBBLICI. INFORMATIVA +++ Si informa la cittadinanza che, dopo la chiusura temporanea per provvedere, a causa di atti vandalici, alla sostituzione dei sanitari, rubinetteria e ad una sanificazione straordinaria, il bagno della Piazz Vai su Facebook

Nuovi bagni pubblici in città, è tutto pronto: si attende il collaudo ma la gestione resta un mistero; Bagni pubblici, aperture straordinarie in città: Servizi attivi nei luoghi di maggiore affluenza; Roma: nuovi bagni pubblici al Colosseo, obiettivo 100 in tutta la città.