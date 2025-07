La Toyota iQ 2026 come l’evoluzione moderna e sostenibile della celebre city?car compatta: un mix tra identitĂ urbana, tecnologia all’avanguardia e zero emissioni. Design esterno. Dimensioni ultra?compatte: max 3,5?m di lunghezza, leggermente piĂą larga e alta della iQ originale per aumentare la spaziositĂ , ma con un passo proporzionato per facilitare i parcheggi in cittĂ .. Linee “Vibrant Clarity” rinnovate: superfici pulite e geometriche, ma con dettagli aerodinamici evidenti – spoiler, sotto?cofano modellato, prese d’aria discrete per ottimizzare il CX e l’autonomia e?powertrain.. Luci a LED sottili, fari “pixelati” e un frontale con calandra stilizzata critica (non serve vera presa d’aria), mentre dietro campeggiano luci a “firma visiva” che richiamano i modelli BEV Toyota degli anni ’20. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota iQ: come sarebbe se rinascesse nel 2026?