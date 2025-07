Nuova serie di videogiochi sparatutto in arrivo su prime video dalla produzione di fallout

l’adattamento televisivo di wolfenstein in sviluppo su prime video. Un celebre franchise videoludico di prima persona si prepara a conquistare il piccolo schermo con una nuova produzione. La piattaforma streaming Amazon Prime Video sta lavorando alla realizzazione di una serie TV dedicata a Wolfenstein, uno dei titoli più iconici del genere, con un team di produttori di grande esperienza nel settore dei videogiochi e della serialità . i dettagli del progetto e il coinvolgimento dei produttori. La serie sarà prodotta da Prime Video, che ha già avviato diversi progetti ispirati ai videogiochi, tra cui le stagioni successive di Fallout, oltre a God of War e Mass Effect. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuova serie di videogiochi sparatutto in arrivo su prime video dalla produzione di fallout

