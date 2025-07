Nuova piattaforma AppLi Ia per avvicinare giovani al lavoro

Una guida digitale aiuterà i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro con l' intelligenza artificiale generativa. AppLi, - Assistente personale per il lavoro in Italia è il progetto sperimentale presentato dal Ministero del Lavoro che sarà disponibile da settembre. Obiettivo riavvicinare i giovani al lavoro, guidandoli verso percorsi formativi e occupazionali realmente richiesti dal tessuto produttivo. Nella fase sperimentale, da febbraio a giugno, sono stati coinvolti 2000 ragazzi che non erano in un percorso formativo o lavorativo (i cosiddetti Neet ). I risultati sono stati più di 400 simulazioni di colloquio completate; più di 955 percorsi di orientamento portati a termine; oltre 811 utenti hanno scelto una professione di loro interesse e hanno esplorato le offerte formative e lavorative inerenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova piattaforma AppLi, Ia per avvicinare giovani al lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - giovani - appli - piattaforma

