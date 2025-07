Nuova interruzione idrica a Chieti Scalo sabato

Nuova chiusura idrica notturna a Chieti Scalo, zona Colle dell'Ara, disposta per la nottata di sabato 26 luglio."Al fine di garantire la normale fornitura idrica durante le ore diurne e nel fine settimana" l'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica "dalle ore 23:00 del 260725 alle ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Salerno, interruzione idrica per lavori di manutenzione: le strade interessate - Tempo di lettura: 2 minuti Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete idrica, all’interno della camera di distrettualizzazione sita in via Alfonso Tesauro, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica MARTEDI’ 13 MAGGIO 2025 dalle ore 14.

Interruzione idrica per lavori di miglioramento: possibili disagi in periferia - CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese ha programmato un intervento di miglioramento del servizio idrico nel comune di Carovigno che comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua domani, giovedì 15 maggio.

Venti famiglie in via Garonna a Montesilvano con interruzione idrica da 5 giorni - «Purtroppo la situazione relativa alla mancanza di acqua non è stata ancora risolta da Aca e questa settimana l'interruzione idrica è avvenuta non solo nel fine settimana, ma anche tutti i giorni quindi siamo al quinto giorno consecutivo».

