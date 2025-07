Nuova fiamma e vecchie ombre per Berrettini | l’ex rompe il silenzio

Dopo settimane di silenzio social, Matteo Berrettini è stato paparazzato con una nuova fiamma a Portofino. E l'ex Federica Lelli ha risposto a modo suo. Un mese. Tanto è passato da quando Matteo Berrettini si è fatto vivo sui social network. L'ultimo post risale al 27 giugno scorso, quando il romano ancora non sapeva che Wimbledon non gli avrebbe purtroppo riservato, stavolta, le emozioni che lo avevano segnato in passato. Annunciava, con tanto entusiasmo, il fatto che avrebbe partecipato allo Slam britannico, senza avere la benché minima idea, ovviamente, del fatto che non sarebbe andato al di là del primo turno.

