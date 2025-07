Nuova accelerazione del processo di fusione di Ircac e Crias in Irca

Nuova accelerazione per il processo di fusione tra Ircac e Crias in Irca. Sono stati ufficialmente consegnati ai sindacati di Ircac e Crias il Piano Industriale e il Ruolo Unico del Personale dell‚ÄôIrca. ‚ÄúPriorit√† assoluta √® il completamento della fusione per raggiungere un obiettivo condiviso: la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ircac - crias - irca - accelerazione

Nuova accelerazione del processo di fusione di Ircac e Crias in Irca; Irca, Tamajo su fusione enti: ¬ęServono responsabilit√† e collaborazione¬Ľ; Irca, First Cisl Sicilia: √® il momento di accelerare per recuperare il tempo perduto.

Nuova accelerazione del processo di fusione di Ircac e Crias in Irca - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nuova accelerazione per il processo di fusione tra Ircac e Crias in Irca. Secondo palermotoday.it