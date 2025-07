Nuoto operato a gomito e mano Gregorio Paltrinieri | definiti i tempi di recupero

Come ampiamente previsto Gregorio Paltrinieri si è sottoposto ad una operazione chirurgica per sistemare mano e gomito del braccio destro. Il fuoriclasse azzurro, che si era infortunato alla mano nel corso dei Mondiali di Singapore da poco disputati, ha colto l’occasione per risolvere anche una situazione preesistente, per riproporsi ai massimi livelli nel giro di 2-3 mesi. Il comunicato emesso dalla Federazione Italiana Nuoto:  “ Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico presso l’ospedale di Sassuolo eseguito dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini. 🔗 Leggi su Oasport.it

