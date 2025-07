L’Italia del nuoto è pronta a tuffarsi nella sfida mondiale a Singapore con grande fiducia nelle proprie staffette, da sempre uno dei fiori all’occhiello del movimento azzurro. Ma rispetto agli ultimi appuntamenti internazionali, la situazione è mutata: mancherĂ infatti Alessandro Miressi, leader tecnico e cronometrico della 4Ă—100 stile libero nelle ultime stagioni. L’azzurro non ha mai trovato la giusta condizione nel 2025 e ha deciso, in accordo con lo staff tecnico, di non prendere parte alla rassegna iridata. Un’assenza pesante, che però non cancella le ambizioni italiane. La 4Ă—100 sl maschile si presenterĂ comunque con un quartetto di alto livello: Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Manuel Frigo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, le ambizioni dell’Italia in staffetta ai Mondiali. 4×100 sl senza Miressi, sorpresa 4×200?