Nuoto infortunio Paltrinieri | operato a dito e gomito

Roma, 25 lug. (askanews) – Doppio intervento per Gregorio Paltrinieri, che è stato operato a dito e gomito dopo i Mondiali di nuoto di Singapore in cui, nelle acque libere, ha conquistato tre medaglie d’argento (10 km, 5 km e la staffetta 4x1500m mista) nonostante gli acciacchi fisici. Poi dopo l’infortunio al dito, la decisione di non fare le gare in vasca. Questo il comunicato della Federazione italiana nuoto. “Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico presso l’ospedale di Sassuolo eseguito dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini. In particolare è stata eseguita un’artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, occorsa nel mese di agosto del 2024 al termine dei Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dito - nuoto - infortunio - paltrinieri

Mondiali di nuoto, doppio argento per l’Italia nella 5 km: Paltrinieri campione con un dito rotto - Nonostante una frattura alla mano, Gregorio Paltrinieri continua a scrivere la sua leggenda. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere ai Campionati mondiali di Singapore, chiudendo a soli 2”90 dal tedesco Florian Wellbrock (57’26”40), che centra il terzo oro iridato consecutivo sulla distanza.

Mondiali di nuoto, Paltrinieri d’argento con il dito rotto. "La mia gara più dura" - Non lo scopriamo certo oggi ma Gregorio Paltrinieri ha ancora una volta dimostrato il suo talento e soprattutto a forza mentale che supera il dolore fisico: pur con il quarto dito della mano sinistra dolorante per una piccola frattura alla terza falange, il 30enne campione italiano ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore nella 5 km bissando il successo di due giorni fa sulla 10 km.

Nuoto, super Greg Paltrinieri è d’argento anche con un dito rotto: “La gara più dura della mia carriera” - Seconda medaglia d'argento anche Ginevra Taddeucci ai Mondiali di nuoto a Singapore. Come accaduto nella 10 km in acque libere, l'azzurra chiude anche la 5 km dietro l'australiana Moesha Johnson con il tempo di 1h02'02"3, conquistando il primo argento iridato della storia della specialità per l'Italia L'articolo Nuoto, super Greg Paltrinieri è d’argento anche con un dito rotto: “La gara più dura della mia carriera” proviene da Il Difforme.

