Nuoto doppia operazione per Paltrinieri | ecco i tempi di recupero

Milano, 25 luglio 2025 - Dopo l'impresa compiuta ai Mondiali di nuoto in acque libere a Singapore, in occasione dei quali ha centrato un doppio argento nella 10 e nella 5 km (il secondo dei quali nonostante la frattura a un dito della mano sinistra che lo ha costretto a gareggiare con una protezione, persa però dopo appena 100 metri dal via), Gregorio Paltrinieri si è sottoposto a doppio intervento chirurgico presso l'ospedale di Sassuolo. Il fenomeno carpigiano, dovendo per forza saltare le prove in vasca ai Mondiali, è tornato in Italia e ne ha approfittato per operarsi. Adesso il classe '94 dovrĂ restare fermo ai box per un periodo che va dalle sei alle otto settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

