Nuoto Cesare Butini | La condizione generale della squadra è buona Nominati i capitani azzurri

Ultimi giorni di attesa per la Nazionale italiana di nuoto in vista dei Campionati Mondiali 2025, che cominceranno a Singapore domenica 27 luglio con le prime batterie e le prime finali. Ambizioni importanti per i colori azzurri, con diverse carte da medaglia tra gare individuali e le staffette nonostante l’assenza dell’infortunato Gregorio Paltrinieri. “ Abbiamo smaltito il viaggio e stiamo assorbendo il fuso orario. La condizione generale della squadra, che da giovedì pomeriggio è finalmente al completo con gli ultimi arrivi, è buona e i presupposti per fare bene ci sono tutti. Il gruppo è determinato ed entrerĂ nel mood della competizione con l’avvicinarsi delle gare: è positivo che ci sia un approccio graduale, perchĂ© avere troppa tensione può portare a controprestazioni “, le sensazioni del direttore tecnico Cesare Butini a ridosso della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

