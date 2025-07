Notti di Talento a Tirrenia Dj Melody e Niky The voice Poi la gara con 14 artisti

SarĂ un’altra serata di grande musica stasera in piazza dei Fiori a Tirrenia, sul palco di Marenia. Torna l’appuntamento con Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che, per l’edizione 2025, è seguito passo dopo passo anche dall’emittente regionale Radio Toscana, che per l’occasione indosserĂ l’abito della festa grazie a due ospiti d’eccezione. SarĂ il dj set di Chiara Chelucci, alias DJ Melody, e Niky The Voice a scaldare l’ambiente a partire dalle 21, per poi concludere lo show allo scoccare della mezzanotte. Chiara Chelucci è una DJ toscana che ha iniziato la sua carriera nella vivace scena notturna di Firenze, maturando uno stile personale e raffinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notti di Talento a Tirrenia. Dj Melody e Niky The voice. Poi la gara con 14 artisti

In questa notizia si parla di: notti - talento - tirrenia - melody

Notti di Talento, pronti al debutto. Torna il contest che accende l’estate - Ci siamo. Domani sera a Eliopoli torna Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che quest’anno si arricchisce di ulteriori collaborazioni: i giovani talenti che allieteranno le serate del litorale andranno anche in radio, perché l’emittente regionale Radio Toscana seguirà passo dopo passo tutte le tappe del concorso che si concluderà con la grande finale di Marina di Pisa, il 13 agosto: sul palco dove appena due giorni prima si sarà esibita un’icona della musica contemporanea come Rose Villain.

Edoardo incanta la prima delle "Notti di Talento" - Chitarra e voce, camicia bianca e jeans. E una canzone che è un’icona della musica italiana e che è stata scritta quando forse non era nato neppure suo padre.

Torna "Notti di Talento". Musica, ballo e comicità - Canto, danza e comicità . Appuntamento stasera alle 21.30 con Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che è seguito passo dopo passo anche dall’emittente regionale Radio Toscana.

Notti di Talento a Tirrenia. Dj Melody e Niky The voice. Poi la gara con 14 artisti; Marenia, “Agosto in musica” con grandi nomi della musica nazionale e internazionale; Marenia NonSoloMare 2024.

Notti di Talento a Tirrenia. Dj Melody e Niky The voice. Poi la gara con 14 artisti - Prestigiosi premi in palio per i giovani in sfida: appuntamento dalle 21 alle 24. msn.com scrive

Da Raf a Notti di Talento. Show sul palco di Marenia. Grande musica sotto le stelle - Domani tornano i giovani artisti del contest di cui La Nazione è media partner. Lo riporta msn.com