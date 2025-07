Notte di fuoco a Firenze | in fiamme un’area con baracche auto camion e rifiuti

FIRENZE – Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sede centrale di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa, con rinforzi dal comando di Prato, sono intervenuti nella serata in via San Piero a Quaracchi in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all’interno di una proprietĂ . L’incendio, ben visibile anche da lontano, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica ed altro materiale e rifiuti. Sul posto sono state inviate tre squadre, con il supporto di tre autobotti, un carro aria e una chilolitrica con 25mila litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it