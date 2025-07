Noto per il suo umorismo tagliente e politicamente scorretto è stato accolto come una rockstar da 9.000 spettatori all' Unipol Forum

I l 24 luglio l’Unipol Forum di Milano ha ospitato il primo, attesissimo spettacolo in Italia di Ricky Gervais, il comico britannico celebre per il suo umorismo tagliente e politicamente scorretto. Con il suo monologo Mortality, vietato ai minori di 16 anni e rigorosamente in inglese senza sottotitoli, Gervais ha riempito il palazzetto con oltre 9.000 spettatori, un pubblico eterogeneo di ventenni e cinquantenni che lo ha accolto come una rockstar, rispondendo al suo «Ciao Milano!» con un’ovazione. “LOL 5”, il trailer promette risate a non finire: chi la spunterĂ tra i dieci comici in gara? X Leggi anche › “After Life” è arrivata alla fine: happy ending? No, da Ricky Gervais non l’avremmo sopportato Ricky Gervais in Italia: lo show del comico è sold out. 🔗 Leggi su Iodonna.it

