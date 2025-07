Notano uno strano neo sulla gamba del figlio di 4 anni poi la scoperta choc | di cosa si trattava

A Caivano si è registrato un grave episodio che ha coinvolto un bambino di 4 anni, ricoverato presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo che i genitori avevano notato un neo sospetto sulla gamba. La situazione, iniziata nei primi giorni di luglio, ha destato forte preoccupazione per le condizioni del minore, posto sotto attenta osservazione da parte del personale sanitario. Individuazione del morso e diagnosi dei medici. La segnalazione di una macchia insolita sulla coscia del bambino ha portato i genitori a richiedere con urgenza un consulto medico, rivelatosi fondamentale per l’evoluzione della vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Notano uno strano neo sulla gamba del figlio di 4 anni, poi la scoperta choc: di cosa si trattava

In questa notizia si parla di: gamba - anni - notano - strano

Senza una gamba, da due anni aspetta la protesi giusta: "Mi hanno abbandonata" |VIDEO - Maria Riccio ha 68 anni e ha avuto mille vite: la motociclista, la fotografa, la giocatrice di calcio.

Altro grave incidente sul lavoro: operaio di 58 anni colpito ad una gamba da un cavo metallico spezzato. E’ successo ieri notte in una fabbrica siderurgica a Ceprano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Ceprano, causando il ferimento di un operaio di 58 anni, residente a San Giovanni Incarico.

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni - Como, 12 luglio 2025 – Una turista di 30 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como.

Mamma e papà notano un neo sulla gamba del figlioletto, in ospedale la scoperta scioccante: «È stato morso da; Notano questo strano neo sulla gamba del figlio di 4 anni e vanno in ospedale, scoperta choc: ragno violino; Lo strano neo sulla gamba del bambino poi la scoperta | cosa ha causato il ragno violino.

Mamma e papà notano un "neo" sulla gamba del figlioletto, in ospedale la scoperta scioccante: «È stato morso da un ragno violino» - Un bambino di 4 anni di Caivano è stato operato all'ospedale Santobono a Napoli per una necrosi causata da un morso di un ragno violino su una coscia. msn.com scrive

Lo strano "neo" sulla gamba del bambino, poi la scoperta: cosa ha causato il ragno violino - Una volta in ospedale la mamma e il papà del bambino hanno scoperto che non si trattava di un neo, ma della puntura di un ragno violino ... Lo riporta msn.com